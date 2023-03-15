Kadıköy Boa Sahne oyunlarının biletleri Biletinial'da

İstanbul’un en iyi bağımsız tiyatro sahneleri arasında kabul edilen Kadıköy Boa Sahne’nin mart ve nisan ayı boyunca sahneleyeceği yapımların biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Türkiye’nin teknoloji odaklı eğlence ve kültür-sanat platformu Biletinial, güçlü altyapısıyla tiyatroları desteklemeyi sürdürüyor. Biletinial’ın biletleme alanında hizmet verdiği sahneler arasında, İstanbul’un en iyi alternatif sahneleri arasında yer alan ve kendi prodüksiyonlarının yanı sıra yerli ve yabancı pek çok tiyatro yapımına ev sahipliği yapan Kadıköy Boa Sahne de yer alıyor.

Tiyatroseverler, Kadıköy Boa Sahne’de yıl boyunca sahnelenecek tiyatro oyunlarının biletlerine Biletinial üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor. Kadıköy Boa Sahne’de mart ve nisan ayı boyunca birbirinden başarılı oyunlar birbiri ardına seyirciyle buluşacak.