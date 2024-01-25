Kadıköy'de 10 katlı binada yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kadıköy’de on katlı bir apartmanın yedinci katındaki dairede yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen ve 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Kadıköy’de Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın yedinci katındaki dairede saat 06.30 sıralarında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, üst kattaki evde balkondan yardım isteyen bir kişi, itfaiye tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 8’inci katta oturan ve dumandan etkilenen baba, anne ve çocuk olmak üzere 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı evde ise maddi hasar meydana geldi.

Yangın hakkında konuşan Cem Gürbay, “Binadan dumanlar çıkıyormuş. İtfaiye de hemen yanda olduğu için müdahaleyi hemen yaptılar. 3 kişi dumandan etkilenmiş onları da hastaneye kaldırdılar” dedi.