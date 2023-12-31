Kadıköy'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kadıköy’de seyir halindeki iki motosiklet çarpıştı. Olayda bir motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre, D-100 Karayolu üzerinde isimleri ve plakları öğrenilemeyen iki kurye motosiklet seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza da bir motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.