Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 3 katlı iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kadıköy Eğitim Mahallesi Ünal Sokak’ta 3 katlı bir iş merkezinde korku evi olarak adlandırılan işletmede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm işletmeyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında itfaiye ekipleri camları kırarak içeriye girdi. Yoğun duman oluşan işletmede ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.