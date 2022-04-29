Kadıköy'de 36 bin 506 taraftar yer aldı
Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakayı 36 bin 506 taraftar takip etti.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakayı 36 bin 506 taraftar takip etti.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu. Kadıköy’de 36 bin 506 biletli seyirci müsabakayı takip ederken, Fenerbahçeli taraftarlar 90 dakika boyunca futbolcularına tezahüratlarıyla destek verdi.
İHA
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