Kadıköy'de 36 bin 506 taraftar yer aldı

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakayı 36 bin 506 taraftar takip etti.

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  • 29.04.2022 22:29
  • Güncelleme: 30.04.2022 01:46
Kadıköy'de 36 bin 506 taraftar yer aldı
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Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakayı 36 bin 506 taraftar takip etti.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu. Kadıköy’de 36 bin 506 biletli seyirci müsabakayı takip ederken, Fenerbahçeli taraftarlar 90 dakika boyunca futbolcularına tezahüratlarıyla destek verdi.

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İHA

SHA Editör
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