Kadıköy'de 4'üncü kattan kadını iten avukat tutuklandı

Kadıköy’de 38 yaşındaki kadını camdan iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen 41 yaşındaki avukat, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam 20.20 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde Avukat Doğan C.G., arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ifade ettiği Fatma Duygu Özkan’la tartışarak camdan iterek ölümüne neden olduğu iddia edilmişti. Görgü tanıkları olay yerinden geçtikleri sırada, bağrışmalar üzerine sesin geldiği yöne baktıklarını ve bir kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu gördüklerini söyledi. Bu sırada kadının arkasında bulunan erkeğin onu iterek aşağı düşürdüğünü söyleyen görgü tanıklarının ifadesi üzerine polis harekete geçti. Bu gelişme üzerine Avukat Doğan C.G. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından “Kasten öldürme” suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan avukat cezaevine gönderildi.