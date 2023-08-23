Kadıköy'de abart egzoz ve hız denetimi: 71 bin 591 TL para cezası kesildi

Kadıköy’de gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Abart egzoz, hız denetimi ve modifiyeli araç’ denetimi gerçekleştirildi. Denetim sonucu 5 araç trafikten men edilirken toplamda 71 bin 591 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23.00 ile 01.00 saatleri arasında Kadıköy Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında birçok araca cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edildi.

Denetim sonucu toplamda 71 bin 591 TL para cezası kesildi. 5 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin sık sık yapılması gerektiğini belirten sürücü Ferhat Alat “Bu tür denetimler daha iyi olur. Alkollü sürüşler çoğaldı bu aralar. İnsanlara bir şey olmaması açısından daha iyi olur. Artmasını isteriz.” dedi.