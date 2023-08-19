Kadıköy'de abart egzoz ve hız denetimi

Kadıköy’de gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘abart egzoz, hız denetimi ve modifiyeli araç’ denetimi gerçekleştirildi. 97 sürücüye ceza kesildi. 26 araç trafikten men edildi. Aracı trafikten men edilen bazı araç sürücüleri denetimi görüntüleyen basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Kadıköy Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında birçok araca cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edildi. Bağlanan bazı araçların sürücüleri görevini yapmakta olan basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Denetim sonucu 97 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi. 26 araç trafikten men edildi.

Abart egzoz sebebiyle ceza yiyen sürücü E.Y. "Ben arabayı yeni aldım üstünde vardı. Çıkarttıracaktım ama buraya gelmem gerekti. Normalde Balıkesir de oturuyorum. Acil gelmem gerektiği için üstümde kaldı. Kullanmıyorum zaten, fark ettiyseniz de ses yoktu. Kapalıydı yani’ diye savundu. Arkadaşı M.Ö. İse ‘Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben arkadaşı da birkaç kere uyardım. Dinlemedi beni, bende egzoz yok ben zaten çektim o yüzden kenara. Bende sorun yok" dedi.

Üzerinde ehliyeti bulunmadığı için hakkında cezai işlem uygulanan E.K. "Ehliyetim olmasına rağmen yanımda değildi. O yüzden polis abilerin ufak bi kulak çekme payı diyelim. Kulağımı çektiler. Buradan genç arkadaşlara sesleniyorum. Benim kulağım çekildi onların çekilmesin. Polis çevirirlerse basıp gitsin hiç uğraşmasın. Gerek yok yani." diye konuştu.