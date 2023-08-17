Kadıköy'de abart egzozlu araç denetimi

Kadıköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abart egzozlu araç ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde abart egzozlu ve modifiyeli araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri abart egzoz bulunduran motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yaptı. Kadıköy Sahilyolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde 38 araç sürücüsüne toplamda 74 bin 694 TL cezai işlem uygulandı. Gürültülü egzoz ve modifiye denetiminin yanı sıra alkol kontrolünün de yapıldığı denetimde bir araç da trafikten men edildi.