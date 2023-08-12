Kadıköy'de abartı egzoz ve modifiye denetimi yapıldı

İstanbul’da başta Caddebostan olmak üzere kurulan çok sayıda denetim noktasında abartı egzoz, modifiyeli araç ve motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında reflektör bulunmadığı, hızlı gittiği veya ehliyet ve ruhsatsız motosiklet kullananlara cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri İstanbul Kadıköy ilçesi, Kadıköy sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı ve Caddebostan olmak üzere farklı noktalarında kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu, modifiyeli araç, hız yapanlara ve eksiği bulanan çoğu motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçların ve motosikletlerin motor ve egzozları kontrol edilerek, herhangi bir abartı egzoz sistemi ya da modifiyenin mevcut olup olmadığına detaylı şekilde bakıldı. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından abartı egzoz bulunduranlara, modifiyeli araçlara ve motosikletlere yönelik denetimde reflektör bulunmadığı, hızlı gittiği veya ehliyet ve ruhsatsız araç ve motosiklet kullananlara cezai işlem uygulandı. Trafik Denetleme ekiplerinin yaptığı Kadıköy’deki denetimlerde toplam 397 araç kontrol edilirken, toplam 271.027 lira cezai işlem uygulandı.

"Trafik kuralları insanın canı için var"

Trafik denetiminde ceza yemeyen ve denetimden memnun olan Cem Başar, "Ben yemedim ceza. Tabii egzoz yapanlar oluyor motora. Egzozdan dolayı çevirdiler. Ama benim egzozumda bir sorun yok. Belki onlara bir tık yüksek geldi bilemiyorum. Takılmamalı, gerek yok bence reflektörümde var ondan da veriyorlar ceza galiba. Trafik kuralları insanın canı için var. Uymayanlar kendi canını riske atıyor. Cezası belki caydırıcı değil ama kurallara uyulmalı"dedi.

Muayenesiz araç süren ve cezai işlem uygulanan sürücü, "denetime girdik, ilk çevirmemdi. Ehliyetimi yeni aldım. Aracın muayenesi 3 gün önce bitmiş. O yüzden ceza yazmaları gerekti. Yapacak bir şey yok. Araba yengemin üzerineydi 900 küsur bir ceza yedik yapacak bir şey yok" dedi.