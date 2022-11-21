Kadıköy'de alkollü sürücünün arkadaşı: 'Hangi alkol ne alkolü' diyerek tepki gösterdi

Kadıköy’de polis ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında alkollü çıkan araç sürücüsünün arkadaşı kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdü. Görüntü alan basın mensuplarına sinirlenen şahıs, "hangi alkol ne alkolü’, ’saçmalamayın çekmeyin’ diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipler amirliği araç sürücülerine yönelik akşam saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken alkol testi de yapıldı.

’Ne kamyonu’, hangi alkol ne alkolü’ tepkisi

Denetim esnasında durdurulan araç sürücülerinden Hasan T. alkollü araç kullandığının tespiti üzerine trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Sürücünün yanında bulunan şahıs ise kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdü. Şahıs, ’ne kamyonu’, hangi alkol ne alkolü’, ’saçmalamayın çekmeyin’ diyerek tepki gösterdi.

1.40 promil alkollü çıktı

Öte yandan denetime takılan 34 EF 9191 plakalı araç sürücüsü Hasan T.’ye yapılan teste 1.40 promil alkol çıktı. Hasan T.’nin ehliyetine 6 ay el konulurken bin 823 lira para cezası kesilerek aracı bağlandı.