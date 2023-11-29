Kadıköy'de apartmanın çatısına yıldırım düştü

Kadıköy’de bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Olayın ardından çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Alageyik Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış sonrasında sitenin çatısına büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. 15 katının tamamı boş olan binanın çatısı yıldırımın düşmesinin ardından alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Eren Akagündüz isimli vatandaş, "Şiddetli bir ses geldi. Yıldırım düşmüş ve itfaiye ekipleri müdahale etti" dedi.