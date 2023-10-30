Kadıköy'de Apple mağazası Türk bayrağı asmayınca vatandaşlar astı

Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yıl kutlamalarında Bağdat Caddesinde yürüyüş yapan vatandaşlar Apple mağazasının bayrak asmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar kendi imkanları ile mağazanın camlarına Türk bayrağı astı. Bayrağın ise tekrar kaldırıldığı dikkat çekti.

Kadıköy'de Apple mağazası Türk bayrağı asmayınca vatandaşlar astı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yıl kutlamalarında Bağdat Caddesinde yürüyüş yapan vatandaşlar Apple mağazasının bayrak asmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar kendi imkanları ile mağazanın camlarına Türk bayrağı astı. Bayrağın ise tekrar kaldırıldığı dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde kutlamalar yapan bazı vatandaşlar ile Apple mağazası çalışanları arasında bayrak asma gerginliği çıktı. Vatandaşlar, mağazanın bayrak asmamasına tepki göstererek çalışanlar ile tartıştı. Gerginlik sonrasında vatandaşlar ellerinde bulunan bayrakları mağazanın camına yapıştırarak kutlamalara devam etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bayrak asılmamasına tepki gösteren bir vatandaş, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı, çalışanlar Türk, onların tepki vermesi lazım” dedi.