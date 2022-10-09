Kadıköy'de binada doğal gaz patlaması

Kadıköy’de 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve bazı otomobillerde hasar oluştu.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda yaralı veya can kaybı henüz belirlenemezken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı.