Kadıköy'de bir mekanda çalışan ve müşterinin kavgasında kan aktı: 2 yaralı, 5 gözaltı

Kadıköy'de mekan çalışanı ve müşteri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de bir mekanda çalışan ve müşterinin kavgasında kan aktı: 2 yaralı, 5 gözaltı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kadıköy’de mekan çalışanı ve müşteri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Barlar sokağında meydana geldi. İddiaya göre, mekan çalışanı ile müşteri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin kullandığı bıçaklar emniyet ekiplerince incelemeye alındı.