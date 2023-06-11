Kadıköy'de Cadde 10K-21K Koşusu heyecanı

Kadıköy Belediyesi Cadde 10K-21K koşuları, Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirildi. Çocuk ve paten koşularının da yapıldığı yarışlara, yaklaşık 3 bin yarışmacı katıldı.

Kadıköy’de bu yazın ilk büyük etkinliği, Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirildi. Kadıköy Caddebostan Sahili’nde yarış öncesi sporculara yarışmadan önce maske, su ve muz dağıtılırken, bando ekibi marşlar çaldı. Çetin Emeç Bulvarı’nda yarışa başlayan sporcular, Bağdat Caddesi’ni geçip Sahil Fener istikametine yönelerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı. Anne babaların yanı sıra çocukların da katıldığı yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

"Hak eden kazanır"

Programda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bugün Kadıköy’de 10K, 21K’nın yanı sıra çocukların da yarışları oldu. Bulunduğumuz noktadan başlayarak Maltepe, Kartal Sahili’ne kadar koşarak dönecekler. Umarız güzel bir yarış olur. Hak eden kazanır. 10K yarışında kısa olarak ben de koşacağım. Tüm sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

"Nice yarışlara diyelim"

Koşuya katılan İsmail Öner ise, "Cadde 10K’nin bu sene 2’ncisi geçen sene de olmuştu. Organizasyon harika olmuş. Organizasyon için Kadıköy Belediyesini organizasyona emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Nice Cadde 10K yarışlarına diyelim" diye konuştu.