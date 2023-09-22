Kadıköy'de değnekçilik yapan şahıs polis tarafından yakalandı

Kadıköy’de bir sokakta araçlarını park eden sürücülerden para isteyen değnekçi, polis tarafından yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Caddebostan’da yapılan denetimlerde, bir sokakta park eden araç sürücülerinden ücret talep ettiği tespit edilen C.A.S. isimli şahıs yakalandı. Değnekçilik yapan şahıs hakkında ‘karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek’ maddesi gereğince adli işlem başlatıldı. Konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.