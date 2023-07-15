Kadıköy'de denetime ehliyetsiz takılarak ceza yiyen sürücüden şaşırtan tepki: 'Ehliyetim var ama yanımda değil'

Kadıköy’de polis ekiplerinin trafik denetimine takılan genç sürücü, polise zor anlar yaşattı. Ehliyetinin yanında bulundurmadan trafiğe çıkan sürücü, “İyi niyetim durdum. Ehliyetim var ama yanımda değil. Unuttum diye 950 TL ceza mı ödeyeceğim” diye tepki gösterdi.

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç’ denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi.

Denetime takılan bir şahsa yanında ehliyetini taşımaması ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 950 TL cezai işlem uygulandı. Duruma tepki gösteren sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri ehliyetsiz araba kullanılmaması gerektiğini ve evraklarda eksik olduğunu sürücüye anlatmaya çalışsa da sürücü hatasını kabul etmemekte ısrar etti.

Denetime takılan sürücü A.K., "Tamam unuttum ama bu nasıl suç, bunun sebebi 950 TL ceza mı? Ben bu parayı kolay mı kazanıyorum. Benim ehliyet kartım yanımda yok diye ceza yiyorum. Arabada egzoz olsa yazın, başka bir eksiklik olsun yazın. Ehliyetimi unuttum diye 950 lira mı ödeyeceğim? Ehliyetim var ama yanımda değil. Cezayı niye ödeyeceğim? Ehliyetim var. İyi niyetimden durdum. Geç dedi geçtim. Dur dedi durdum. Böyle bir şey, böyle bir ceza yok" diye konuştu.