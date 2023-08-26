Kadıköy'de denetimlerde 580 araç kontrol edildi, 214 bin TL ceza kesildi

Kadıköy’de polis ekipleri tarafından iki gün süreyle trafikte yapılan denetimlerde 580 araç kontrol edildi, toplamda 214 bin 26 TL tutarında 124 ayrı cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 ve 24 Ağustos tarihleri arasında Kadıköy’de Bağdat Caddesi ve sahil yollarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 580 araç kontrol edildi. 3 adet drift, 2 adet abart egzoz, 41 adet radar-aşırı hız, 4 adet tehlikeli şerit değiştirmek, 1 adet makas atmak 2 adet ehliyeti, sürmeye yetkili olmadığı motorlu araçları kullanmak, 3 adet yüksek sesle müzik dinlemek, 1 adet saygısızca araç kullanmak, 5 adet alkollü araç kullanma, 2 adet ehliyetsiz araç kullanmak, 1 adet ehliyeti geçici olarak veya tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak, 3 adet muayenesiz araç, 1 adet ehliyeti yanında bulundurmamak, 24 adet yasak park, 1 adet yasaklanmış yerlerde duraklamak, 1 adet seyir halinde telefon kullanmak, 2 adet saygısızca araç kullanmak, 1 adet emniyet kemeri takmamak, 5 adet kask takmamak, 1 adet sigortasız araç, 1 adet yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, 1 adet mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak, ve 18 diğer maddelerden olmak üzere, toplamda 214 bin 26 TL tutarında 124 ayrı cezai işlem uygulandı.

Ayrıca denetimler çerçevesinde ihlaller sebebiyle 11 araç trafikten men edildi.