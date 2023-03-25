Kadıköy'de depremzede yerel üreticilere destek için Dayanışma Pazarı yeniden kuruldu

Kadıköy Belediyesi’nin, depremzede çiftçi ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini Kadıköy’e getirerek satışını yaptığı ilk Dayanışma Pazarı yoğun talep gördü. Talebin ardından Dayanışma Pazarı ikinci geliri depremzedeler aktarılmak üzere kez Kadıköy Belediye binası bahçesinde kuruldu.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremin hemen ardından harekete geçen Kadıköy Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi, depremden önce tarlasından ürünlerini toplayan çiftçilerin ve kadın kooperatiflerin yöresel ürünlerini Kadıköy’e getirmeye devam ediyor. Belediyenin Hasanpaşa’da bulunan merkez binası bahçesinde kurulan Dayanışma Pazarı’nda ürünler satışa sunuldu ve pazardan elde edilen gelir yine depremzede çiftçi ve kooperatif üyesi kadınlara aktarıldı. Geçen hafta kurulan ilk pazara Kadıköylülerden yoğun talep olmuştu. Dayanışma Pazarı bugün yine geliri depremzedelere aktarılmak üzere kurularak Kadıköylüleri ağırlamaya başladı. Pazarda Hataylı çiftçilerden portakal, mandalina, limon; Malatyalı çiftçilerden kayısı; Hatay Vakıfköy Kadın Kooperatifinden ve Defne Kadın Kooperatifinden yöresel ürünler alıcısına sunuluyor.

Pazarda satış yapan Leyla Akgül, “Hatay’dan gelen ürünleri üreticilere destek maksatlı satıyoruz. Belediyemiz oradan ürünleri getirdi. Burada da bizler satış yapıyoruz. Burada zeytinyağları, kabak reçeli, ceviz reçeli, patlıcan reçeli gibi şeyler var. Halkın yaptığı bütün yöresel ürünler var. Geçen hafta o kadar yoğundu ki. Bu hafta daha yeni açtık ama saat 2 gibi biteceğini düşünüyoruz” dedi.

“Kadıköy halkı depremzede vatandaşlarımızla dayanışma için can atıyor”

Himmet Varol, “Hatay’dan vatandaşlarımızın tarlada bahçede kalan ürünlerini satıyoruz. Direkt onlardan alıp kazandığımız ücreti direkt onlara veriyoruz. Herhangi kar el etmek düşüncesiyle satmıyoruz. Dolayısıyla Kadıköy halkıyla beraber dayanışma gösteriyoruz burada. Çalışanlarımız belediye çalışanları, gelenle de Kadıköy’ün dayanışmaya gönül veren insanları. Geçen hafta da yaptık, çok kalabalıktı. Kadıköy halkı Hatay’la, Maraş’la, Adıyaman’la, ve tüm depremzede vatandaşlarımızla dayanışma için can atıyor. Geçen hafta pazarda hiçbir şey kalmadı eminim bu hafta da kalmayacak” diye konuştu.