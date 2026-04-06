Kadıköy'de derbi sevinci ceza ile bitti

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından kutlama yapmak isteyen bir çift, Kadıköy’de polis denetimine takıldı. Sunruftan çıkan yolcuya ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye ceza uygulandı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetin ardından kutlama yapmak isteyen bir çift, trafikte polis ekiplerine yakalandı. Seyir halindeyken sunruftan çıkan yolcu, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ekipler tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde aracın sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, hem sürücüye hem de sunruftan çıkan yolcuya ayrı ayrı idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu

Ceza sonrası konuşan kadın yolcu, ilk kez ceza yediklerini ifade ederek, "Cezamızı yedik, ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. Beşiktaş’ı yendik sevincimiz vardı ama çevirmeye girince kursağımızda kaldı" dedi.

Olayla ilgili işlem başlatılırken, ekiplerin denetimlerinin devam ettiği öğrenildi.