Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı

Kadıköy’de alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile takla attı.

Olay gece saat 03.30 sıralarında Kadıköy D-100 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CRS 935 plakalı Ulaşcan Ç. kontrolündeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çarptı. Çarpmanın sonucu araç takla atarken araç içinde bulunan Ulaşcan Ç. ve arkadaşı şans eseri yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yara almadan çıkan Ulaşcan Ç.’nin polislerin kontrolünden sonra 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yürüttü. Kazanın ardından olay yerine çekici gelerek araç bulunduğu yerden kaldırarak otoparka görüldü. Kazanın ardından olay yerine belediyeye bağlı ekipler gelerek kazanın olduğu bölgede yol temizle çalışması yaptı. Şahısların ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.