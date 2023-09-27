Kadıköy'de dron ile ceza yiyen taksiciden ilginç tepki: 'Yukarıdan görüntü çekmekle ceza yazılmaz'

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlara yönelik Kadıköy’de yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, yaya yol vermeyen araçlara ceza uygulandı. Ceza yiyen bir taksici, yaya görmediğini iddia ederek dron kayıtlarını inceledi. Haksız olduğunu anlayan sürücü denetim yerinden ayrıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Trafik ekipleri Kadıköy’de araçlara yönelik dron destekli yaya geçidi denetimi yaptı. Denetimler esnasında yayalara yol vermediği tespit edilen sürücülere ceza yağdı. Yayaya yol vermediği tespit edilen 2 taksi şoförü polis ekiplerine itirazda bulundu. Şoförler, yaya göremediklerini ve cezanın haksız olduğunu iddia etti. Bir sürücü, dron kayıtlarını inceleyince haksız olduğunu öğrenerek denetim alanından ayrıldı. Denetimler çerçevesinde 7 sürücüye yayaya yol vermemekten dolayı 12 bin 453 lira ceza uygulandı.

“Bu yapılan etik değil”

Denetimde ceza uygulanan taksi şoförü, “Bu etik değil, taksicilere yapılan zulümden başka bir şey değil. Çürük elmalarımız var, yok değil. Sürekli olsun, her yerde çevirme olsun ama etik kurallar içerisinde olsun. Bizde uygulanan cezayı görelim. Arkadan fotoğraf çekmekle, yukarıdan görüntü çekmekle ceza yazılmaz” dedi.