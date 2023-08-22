Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yağdı

Kadıköy’de Sivil Trafik polisleri tarafında ’ticari taksi’ denetimi yapıldı. Denetimde çok sayıda taksi şoförüne emniyet kemeri takmadığı için idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. 9 taksi şoförüne, kemer takmadığı, levhalara ve yer işaretlerine uymadığı ve belediye çalışma izni bulundurmadığı gerekçesiyle toplam 7 bin 552 TL idari para cezası kesildi. Bir taksi ise çalışma izni olmadığı için bağlanarak yedi emin otoparkına çekildi.

“İBB’den mesaj gelmedi”

Taksisi bağlanan Mustafa Turan, “Belediye kartı askıya alalı 1 hafta oldu. Belediyeden bununla alakalı bana mesaj gelmedi. Taksiye çıktım araç bağlandı” diye konuştu.