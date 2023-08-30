Kadıköy'de Erol Evgin coşkusu

Kadıköy Belediyesinin "Kalamış Yaz Festivali" etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Erol Evgin sahne aldı. Kadıköylüler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken usta sanatçının konseriyle doyasıya eğlendi.

Kadıköy’de Kalamış Yaz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda Erol Evgin konuk oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da kutlandığı etkinlikte Kalamış Atatürk Parkı usta ismi ağırladı. Konserde Kadıköylüler doyasıya eğlenerek etkinliğin tadını çıkardı.

30 Ağustos’un önemine vurgu yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün sadece bizler için değil sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil bütün dünya halkları için tarihi öneme sahip bir gün. Tam 101 yıl önce boyunduruk altına girmeyi reddedip emperyalizme tarihindeki ilk mağlubiyeti yaşattık. Büyük zaferimiz hepimize kutlu olsun ebedi başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarıyla büyük devrimcileri buradan bir kez daha minnetle anıyorum. Sevgili dostlar, burası Kadıköy. Burada kimse kimseyi ötekileştirmez. Burada herkes eşittir. Burada herkes birbirini kollar. Bunu en son 6 Şubat depreminde gösterdik. Kimse burayı boyunduruk altına alamaz, almaya kalkmasın. Burası özgürlüklerin başkenti Kadıköy" dedi.

Cumhuriyetin, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve sanatın tarafını olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Odabaşı, "Yaşasın sanat özgürlük yaşasın Kadıköy. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Etkinlikler kapsamında da konuşan Başkan Odabaşı, “Bizim yaklaşık 3 ay sürecek Kalamış Yaz Festivali’nin son 10 gününe geliyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Onun için Erol Evgin konseri ile hem festivalimize devam ettiriyor olacağız hem de Zafer Bayramımızı bu şekilde kutlamış olacağız. Bugün hem burada Erol Evgin konseri ile hem de Göztepe Parkı’nda da başka bir konserimiz var. İki ayrı noktada Bayramı kutlayacağız. Burada farklı olan sadece yaz festivalimizin içinde olması. Birazdan burası dolacak ve Erol Evgin ile beraber Zafer Bayramını kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Zeynep isimli bir vatandaş da, "Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Böyle bir konserin olması çok güzel bir etkinlik. Kadıköy Belediyesini bu yüzden kutluyor ve teşekkür ediyorum. Böyle çok sevdiğimiz değerli sanatçılarla da buluşturması çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.