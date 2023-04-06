Kadıköy'de ev sahibinin kardeşi ve arkadaşı tarafından darbedilen kiracının avukatı konuştu

Kadıköy’de bir ev sahibi, evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı ile konuşmaları için kardeşi ve arkadaşını kiracısının yaşadığı evine gönderdi. İki şahıs, önce kiracının evinin elektriklerini kesti sonra da apartman içinde darbetti. Darbedilen vatandaşın avukatı konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Daha önce yılbaşında geliyor mal sahibi. Müvekkilimi sokakta yakalıyor, ‘benim 10 tane kardeşim var seni burada yaşatmam’ diye tehdit ediyor. Çocuğu tahliye etmek için, kanuni haklarını kullanmasından dolayı darp ediyorlar. Çocuk da gidip şikayet ediyor. Daha önce de şikayet etmiş. Adam ‘öldüreceğim’ gibi şeyler dedi. Şimdi onu gerçekleştirmeye çalışıyor” dedi.

Kadıköy’de Gökhan Y. adlı ev sahibi, evi kiralamasının ikinci ayından itibaren 1 yıllık kiracısı Göker Kumdakcı’yı evden çıkartmak istedi. Hemen ev bulamayacağını belirten Kumdakcı bir süre beklemelerini söyledi. Bunun üzerine Gökhan Y. noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu olaydan itibaren ev sahibi Gökhan Y. ile kiracısı arasında husumet başladı. 2 Nisan Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda ise Kumdakcı’nın evinin elektrik şalterleri Gökhan Y.’nin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. tarafından kesildi. Evinden çıkarak elektrikleri açmak için aşağı inen Kumdakcı, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. ile karşılaştı. İkram Y. ile Fırat A., ellerindeki sözleşmeyi göstererek Kumdakcı’nın evden çıkmasını istedi. Diyalog esnasında polisi arayacağını söyleyen Kumdakcı, iki şahsın saldırısına uğradı. Apartmanın içerisinde tekme ve yumruklarla darbedilen Kumdakcı çığlık atarak yardım istedi.

“’Benim 10 tane kardeşim var seni burada yaşatmam’”

Darbedilen kiracının avukatı Halil İbrahim Sert, “Göker kiraya girdikten itibaren 2 ay içerisinde mal sahibi hemen sıkıştırmaya başlıyor kendisini. Müvekkilim de masraf ettiğini çıkamayacağını kanuni haklarını kullanacağını söylüyor. Daha önce yılbaşında geliyor mal sahibi. Müvekkilimi sokakta yakalıyor, ‘benim 10 tane kardeşim var seni burada yaşatmam’ diye tehdit ediyor. Oradaki esnaf da tehditleri duyuyor tabii. Dördüncü ayda kontrat bir dönem sona eriyor. Bildiğiniz gibi sona erince şehirlerde tahliye edemiyorsun, belli sebeplerin olması gerekiyor. O yolu tercih etmiyor, herhalde uzun süreceğini düşündü. Mal sahibi kendi yöntemlerine başvuruyor. Kardeşlerini gönderiyor. Çocuğu evden nasıl indiririz diye düşünüyorlar, ziline bassan çıkmaz. Şalteri indirip elektriğini kesiyorlar. Çocuk da aşağı inip bakmaya gidiyor, onlar da pusuya yatmış. Yakalıyorlar ve çocuğa dalıyorlar. Telefonunu elinden alıyorlar. Çıkınca esnaf durumlarından şüpheleniyor, telefonu ellerinden alıyor. ‘Biz polise vereceğiz’ diyorlar ama esnaf da ‘verin’ diyor. Bir bayan da ‘telefon burada birinin’ diye bağırıyor. Telefonu esnaf alıyor. Çocuğu tahliye etmek için, kanuni haklarını kullanmasından dolayı darp ediyorlar. Çocuk da gidip şikayet ediyor. Daha önce de şikayet etmiş. Adam ‘öldüreceğim’ gibi şeyler dedi. Şimdi onu gerçekleştirmeye çalışıyor. Konut dokunulmazlığı ihlali var, birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığı ihlali var. Bu toplumsal infial uyandıran bir olay.

Şu anda kendisinin ve eşinin psikolojik durumu çok kötü. Eşi psikoloğa gidecek. Tabii bunlar böyle şeyler alışık insanlar değil. Sonuna kadar gideceğiz. Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Kanunun bu insanlara cevabı olması lazım. Ve diğer insanlara örnek olması için cevabın biraz acı olması lazım” dedi.