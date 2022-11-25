Kadıköy'de fabrika gibi lise: Ekmek üretip, restoran işletiyor ve kahve satıyorlar

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarda deneyim kazanmaları için bir proje hayata geçirildi. Öğrenciler okul içerisinde oluşturulan ekmek üretim alanında ekmek üretip ürettikleri ekmekleri okul önünde bulunan satış alanında vatandaşlara satıyor. Okulda ayrıca, öğrencilere barista eğitimi verilerek yine okul önünde bulunan kahve satış noktasında vatandaşlara öğrenciler tarafından kahve satışı yapılıyor.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir süre önce başlatılan proje sayesinde meslek lisesi adeta fabrika gibi çalışıyor. Moda’da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, alanında eğitim gören öğrenciler için yapılan proje çerçevesinde öğrenciler, ekmek üretimi, baristalık ve yemek yapıyor. Öğrenciler aynı zamanda okul çevresinde kurulan alanlarda bunların satışını gerçekleştiriyor. Alanında öğretim gören öğrencilerin, kendilerine gelen sıra ile belirlenen günlerde eğitimleri görerek alanlarında uzmanlaşmaları hedefleniyor. Öğrencilerin okul içerisinde ekmek yapması, baristalık yaparak kahve satması ve restoran işletmesini ise vatandaşlar memnuniyet ile karşılıyor.

“İlerisi ve hayatları için çok güzel bir proje”

Ali Osman Yıldırım, “Çok güzel gerçekten, görür görmez ekmek almak istedik. Çok başarılı bir proje, destekliyoruz. Bunu desteklemek gerekiyor, Amerika’da da buna benzer şeyler görmüştüm çok hoş. İlerisi ve hayatları için çok güzel bir başlangıç” dedi.

“Türkiye’de bir ilkiz”

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Taşçı, “Milli Eğitim Bakanımız şu anda tamamen mesleki teknik eğitime odaklanmış durumda. Bütün yatırım projelerine destek oluyor, bizim okulumuza da aynı şekilde. Öğrencilerimiz kahvenin tüm aşamalarını burada öğrenip aynı zamanda Moda Caddesinde misafirlerimize kahvenin sunumunu yapabiliyorlar, bunun eğitimini alıyorlar. Bu projemiz de yeni, yaklaşık bir hafta oldu. Burada çalışanlar öğrencilerimiz. Türkiye’de bir ilkiz, kahveyi üreten, kahveyi paketleyen ve kahveyi son tüketiciye ulaştıran bir mantık ilk defa bizim okulumuzda oldu.” şeklinde konuştu.