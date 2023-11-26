Kadıköy'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle Kadıköy'de ağaç, 3 katlı binanın duvarına devrildi.

Kadıköy'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İstanbul’da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle Kadıköy’de ağaç, 3 katlı binanın duvarına devrildi.

Olay, Kadıköy Bostancı Mahallesi İlke Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle İlke Sokak üzerinde bulunan bir ağaç 3 katlı binanın duvarına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman