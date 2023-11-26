Kadıköy'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle Kadıköy'de ağaç, 3 katlı binanın duvarına devrildi.
İstanbul’da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle Kadıköy’de ağaç, 3 katlı binanın duvarına devrildi.
Olay, Kadıköy Bostancı Mahallesi İlke Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle İlke Sokak üzerinde bulunan bir ağaç 3 katlı binanın duvarına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı.