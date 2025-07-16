Kadıköy’de polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından Kadıköy’de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Kadıköy’ün Kuşdili Caddesi’nde gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Ekipler, sürücülerin kimlik bilgilerini sorgularken, araçların ruhsat, sigorta ve diğer evraklarını da inceledi. Araç içleri detaylı şekilde aranırken, yolcu ve yayalara yönelik GBT kontrolleri de yapıldı. Uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken, kuş uçurtulmadı. Yapılan uygulamada, 7 sürücüye toplamda 24 bin 635 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken bir motosiklet trafikten men edildi.