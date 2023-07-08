Kadıköy'de Kalamış Yaz Festivali başladı

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kalamış Yaz Festivali Charlie Chaplin’in “Altına Hücum” filmiyle başladı. Festival iki ay boyunca 43 konser, 17 film gösterimine ev sahipliği yapacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Kalamış Yaz Festivali başladı. Festival çerçevesinde 43 konser, 17 film gösterimi olmak üzere toplam 60 etkinlik yapılacak. 10 Eylül’e kadar sürecek festivalin açılışı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Charlie Chaplin filmiyle yapıldı. Chaplin’in 1925 yapımı “Altına Hücum” filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik etti.

Kalamış Yaz Festivali’nde bu yıl da hem Türkiye’den hem de yurtdışından önemli isimler dinleyicilerle buluşacak. Caz, klasik müzik, rock, world music, elektronik müzik, hip hop ve popüler müzikten oluşan zengin bir içeriğe sahip festival çerçevesinde ilk konseri 30’uncu sanat yılını dolduran Kardeş Türküler gerçekleştirecek. Karadeniz’den Balkanlara, Mezotopamya’dan Kafkaslara 30 yıl boyunca şarkılarını ve danslarını barış ve kardeşlik için icra eden Kardeş Türküler, 30. yıl konserini de festivalde, 8 Temmuz akşamı Kalamış Atatürk Parkı’nda verecek.

Film gösterimi sonrası açıklamalarda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün Kalamış Yaz Festivali’nin üçüncüsünü yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de Charlie Chaplin’in filmiyle başladık. Bu filmi canlı orkestra eşliğinde izleyicilerle buluşturduk. Çünkü bu filmlerin özelliği canlı orkestra eşliğinde gösterilmesi. Festivalde bu yıl 60’a yakın etkinliğimiz olacak” dedi.