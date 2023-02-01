Kadıköy'de kaldırımları işgal eden motosikletlere 'kente karşı suçtur' yazılı etiket asıldı

Kadıköy Belediyesi ekipleri geçtiğimiz gün Başkan Şerdil Dara Odabaşının sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar sonrasında, kaldırımları işgal eden motosikletler ve reklam panoları, masa sandalye gibi unsurlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Başkan Odabaşı ile sokağa inen ekipler kaldırımları işgal eden motosikletlerin üzerine “kente karşı suçtur” yazılı etiketler astı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın sosyal medya hesaplarından, “Kadıköy Belediye Başkanı olarak Kadıköylülerin en temel hakkı olan kaldırımlarda sağlıklı bir şekilde yürüme hakkının da sonuna kadar takipçisi ve sağlayıcısı olacağımın bilinmesini isterim. Zira özellikle gasp edilen ve üzerinde yürünemeyen kaldırımlar sebebiyle araç yoluna inmek zorunda kalan yayaların canlarını tehlikeye atmalarına, bu kentin belediye başkanı olarak göz yummam asla mümkün değildir” şeklindeki açıklamasının ardından ekipler bugün Başkan Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte motosikletlerin yoğunluk oluşturduğu Halitağa Caddesi’nde denetim gerçekleştirdi. Bugün yapılan kaldırım denetimlerinde kaldırıma park edildiği tespit edilen motosikletlere uyarı niteliğinde “Kıymetli kullanıcı, aracınızla yaya kaldırımını işgal etmek kente karşı suçtur“ yazan bir etiket bırakıldı.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Şerdil Dara Odabaşı, “’Kadıköy’de kaldırımları özgürleştiriyoruz’ mottosuyla bir kampanya başlattık. Kaldırımların üzerinde yaya geçişini, engelli arabası ve bebek arabası geçişini engelleyen ne varsa bunları kaldıracağımızı bildirmiştik. İlk uygulama scooterlar ile başlamıştı. Bu konuda da çok ciddi bir geri dönüş aldık. Scooter firmaları ile bir görüşme yaptık. Bu görüşmede kısa, orta ve uzun vadede bunun çözümü noktasında bir mutabakata vardık. Gördüğünüz gibi Kadıköy’ün sokaklarında scooter problemi bitti diyemem ama oldukça azaldı. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Motosiklet, mekan önündeki manav market gibi kaldırımı işgal edenleri önlemek için bugüne bir çağrı yapmıştık. Bugün de ona başlıyoruz. Ama halen kurallara uymayanlar var. Mesela bu motosikleti buradan kaldırabiliriz. Fakat biz bunları gördüğümüzde üzerine “Kıymetli kullanıcı, aracınızla yaya kaldırımını işgal etmek kente karşı suçtur“ yazan etiketleri bırakacağız.

Kaldırımdan geçmekte zorlandığını dile getiren engelli vatandaş Ahmet Coşkun, “Geçecek olduğum yere park ediyorlar, geçemiyorum. Arabamın üç kere tekerini kırdım. Adam buraya çekip gidiyor. İşte mesela market kasayı kaldırıma koyup gitmiş. Belediyemiz iyi çalışıyor. Geçen kadının birine vurdu. Çocuğa vurdu. Kaçıp gidiyorlar” dedi.