Kadıköy'de kartpostallık gün doğumu
Kadıköy'de güneşin doğuşuyla birlikte bulutların muhteşem uyumu kartpostallık anlar oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy’de güneşin doğuşuyla birlikte bulutların muhteşem uyumu kartpostallık anlar oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy Fenerbahçe Sahili’nde gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Gün doğumu ile beraber bulutların muhteşem uyumu görenleri hayran bıraktı. Bulutların oluşturduğu kızıl renk kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.