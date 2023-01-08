Kadıköy'de kazada hayatını kaybeden Yusuf Aktaş'ın avukatından açıklama: 'Yeni ölümlerin olmaması için önlem alınması gerekli'

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bir avukatın süratli şekilde çarparak ölümüne sebep olduğu 52 yaşındaki Yusuf Aktaş için sevenleri, ailesi ve ailenin avukatı olay yerinde açıklama yaptı. Ailenin avukatı, Bağdat Caddesi’nde trafik kazalarının önüne geçilmesi için 24 saat yerleşik bir kontrol noktası veya kasisler konulması gerektiğini ifade etti.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 25 Aralık 2022’de sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada avukat Alp E.’nin kullandığı otomobil, Yusuf Aktaş’a (52) çarptı. Kazada Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü kaçtı. Emniyetin çalışmaları sonrasında Alp E. yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından Yusuf Aktaş’ın arkadaşları, ailesi ve Aktaş ailesinin avukatı, kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi’nde açıklama yaptı. Açıklamasında faillerin alkollü veya farklı bir madde etkisi altında olduklarını düşündüğünü belirten Avukat Atilla Kesecek, “Şüphelinin ilk ifadesinde bir yayaya çarptığını anlamadığını belirtmesinden anlaşılacağı üzere şüphelilerin alkollü veya başkaca bir madde etkisi altında olduklarını düşünüyoruz” dedi.

“Failleri yakalayan görevlilere teşekkür ediyoruz”

Avukat Kesecek, “Yusuf Aktaş, önce yolun karşısındaki ATM’lere geçip tekrar aracına döndüğü sırada, aracının arka kısmından geçtiği sırada sol şeritten hızla gelen, emniyet ve savcılığa intikal eden kamera görüntülerinde geliş yönünde farklı araçlarla yarışarak ve yol güzergahında makas atarak ilerleyen araçların çarpması neticesinde bulunduğumuz noktada hayatını kaybetti. Öncelikle soruşturmanın başlama anından itibaren hızlı ve titiz şekilde çalışarak failleri yakalayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü mensuplarına buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

“Aracın hızının 120 KM civarında olduğunu belirledik”

Aracın süratli olduğunu belirten Avukat Kesecek, “Olayın oluş şekli itibarıyla failin yan tarafında bulunan araçlardakilerin soruşturmada tanık sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Bu araçların güzergahta yarış yaparak geldikleri, dolayısıyla bu suçun müşterek failleri oldukları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu şahısların da soruşturmaya dahil edilmesi için taleplerimizi ilettik. Şu anda savcılık talepleri değerlendirme aşamasındadır. Aynı zamanda bilirkişilerce aracın hızı nereden ne zaman, saat kaçta geldiği ve kat ettiği mesafeyle geçiş dakikaları ölçülerek bunlar net bir şekilde tespit edilecek. Bizim ilk tespitlerimize göre aracın geliş güzergahında kat ettiği kilometre ve geliş dakikası olarak yaklaşık hızı 115 ile 120 kilometre olarak belirledik. Ancak kesin sonuç bilirkişi incelemesi sonucunda belli olacaktır” şeklinde konuştu.

“Şüphelilerin alkollü veya başka bir madde etkisi altında olduğunu düşünüyoruz”

Şüphelilerin kaza sonrasında kaçtıklarını belirten Avukat Kesecek, “Şüphelinin ilk ifadesinde bir yayaya çarptığını anlamadığını belirtmesinden anlaşılacağı üzere şüphelilerin alkollü veya başkaca bir madde etkisi altında olduklarını düşünüyoruz. Kazanın ardından durmadan kaçtıklarından ve sabah saatlerinde internet üzerinden şahsın vefat ettiğini öğrendiklerini söylemelerine rağmen teslim olmayarak saklanmaya devam ettikleri, yanındaki şahısların failin saklanmasına yardımcı olarak suça iştirak ettiklerini düşünüyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti yargısına olan güvenimiz tamdır. Yalnızca burada yaşanan bir durumun trafik kazası olmadığını, trafik cinayeti olduğunu belirtmek istiyoruz. Zira Bağdat Caddesi’nde sayısız olan kazalara bir yenisi eklendi. Biz artık bunların önüne geçilmesi için gerekirse cadde üzerinde 24 saat yerleşik bir kontrol noktası veya hız yapılamayacak şekilde kasislerin konulmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.