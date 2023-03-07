Kadıköy'de kentsel dönüşüme giren binada korkutan yangın

Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Canan Sokak’ta saat 15.30 sıralarında kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangın nedeniyle sokak kısa süreliğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan sokak yangın söndürüldükten sonra kontrollü olarak tekrar açıldı. Yangın nedeniyle çevredekiler kısa süreli panik yaşadı.

Yangını gören mahalle esnaflarından Aytekin Bakacak, "Bina yıkılmak üzere boşaltılmıştı. Yukarıda demirleri sökerken herhalde ateşten yangın çıktı” dedi.