Kadıköy'de kırmızı ışıkta otomobilin camını kırıp çantayı çaldılar

Kadıköy’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yanına motosikletle yaklaşan iki şüpheli, otomobilin camını kırarak içinde 35 bin 400 TL ile 28 bin 560 dolar bulunan çantayı çaldı. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, 1 şüpheliyi yakaladı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy’de 9 Haziran Cuma günü meydana geldi. Bir iş yerinde mutemet olarak çalışan Yıldıray N., bankadan çektiği şirkete ait parayla iş yerine geri döndüğü sırada yolda kırmız ışığa takıldı. Yıldıray N. otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği esnada motosikletle otomobilin yanına yaklaşan kasklı iki şüpheliden biri motosikletten inip otomobilin sağ ön yolcu camını kırdı. Koltukta bulunan ve içinde 35 bin 400 Türk lirası ile 28 bin 560 dolar olan çantayı çalan şahıs motosiklete bindi. Motosikletli hırsızlar hızla olay yerinden kaçarken, Yıldıray N. ise araç trafiği nedeniyle peşlerinden gidemedi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polis, görüntülerde motosiklette bulunan iki kişinin kırmızı ışıkta duran otomobile yaklaştığını, arkada bulunan şüphelinin motosikletten inip, otomobilin camını kırarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden, olaya karışan şüphelilerden birinin Erdal G. (48) isimli şahıs olduğunu belirledi.

Erdal G. (48) Ataşehir’de 23 Haziran tarihinde yakalandı. Sorgulanan şüphelinin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan Erdal G. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.