Kadıköy'de köpeğin motosiklet üzerinde gülümseten yolculuğu

Kadıköy’de bir motosiklet sürücüsünün kucağında yolculuk eden cins köpek görenleri gülümsetti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, kucağında bir köpek ile yolculuk etti. Sahibinin kucağına oturan köpeğin ön ayaklarını motosikletin gidon kısmına koyarak seyahat ettiği görüldü. Motosikletlinin ve kucağındaki köpeğin eğlenceli yolculuğu başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.