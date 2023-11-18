Kadıköy'de makas atan araç takla atarak motosikletin üzerine düştü: 1 ağır yaralı

Kadıköy D-100 Karayolunda trafikte seyir halindeyken makas atarak ilerleyen bir araç önce bir araca çarptı, ardından da takla atarak bir motosikletin üzerine düştü. Kaza da motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi D-100 Karayolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 DLH 611 plakalı araç sürücüsü trafikte makas atarak ilerlerken önce sağ şeritte seyir halindeki 34 FRV 124 plakalı araca araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yine önünde seyir halindeki Hilmi Amoca’nın kullandığı 34 EDZ 672 plakalı motosikletin üzerine düştü. Takla atmaya devam eden 34 DLH 611 plakalı araç yaklaşık 20 metre sürüklenerek durabildi. Kaza da motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralanırken takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

"Kardeşim beni kandırdı"

Kazayı sebep olan ve olay yerinden kaçan 34 DLH 611 plakalı araç sürücü kazayı üstlenmesi için kardeşini olay yerine gönderdi. Polis ekiplerine kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Polis ekipleri yaptığı çalışmayla görgü tanıklarıyla kardeşi olduğunu iddia eden Yasin Doğan’ı yüzleştirdi. Görgü tanıklarının kazaya sebep olan sürücünün bu olmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri olay yerinde Yasin Doğan’ı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polis aracına bindirilirken ’neden yalan söylediniz’ sorulanlarına cevap verem Yasin Doğan, "Kardeşim beni kandırdı, küçük bir kaza yaptım dedi ama bana yalan söyledi" dedi.