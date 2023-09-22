Kadıköy'de otomobil hafif ticari araca çarpıp takla attı: 4 yaralı

Kadıköy’de E-5 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil hafif ticari araca çarpıp takla attı, kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kaza 01.15 sularında E-5 kara yolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre M.İ. yönetimindeki 34 FRT 170 plakalı otomobil, 34 UZ 3091 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı, ardından takla atarak savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil içindeki M.İ., B.D., E.F. ve E.U. kaza sonucu yaralanırken E-5 Ankara istikametine doğru yoğunluk oluştu. Yaralılar olay yerinde ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobildeki kişilerin alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kazayla ilgili konuşan Hakan Yıldız “Biz orta şeritten geliyorduk. Sol şeritten çok hızlı geldiler. Sağa doğru kırdılar, biz hiçbir şeyin farkında değiliz. Bu döndü, takla atarken bize vurdu. Bizim araç zaten sıkıntılı. Durum bundan ibaret. Dördü de polismiş. Alkollü zaten. Alkol şişeleri orada.” şeklinde konuştu.