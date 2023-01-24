Kadıköy'de poligona gelen şahıs silahla kendi kafasına ateş etti

Kadıköy’de bir şahıs geldiği poligonda kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kadıköy Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan bir poligonda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs poligona geldi. Poligona giren şahıs, silahı eline aldıktan sonra başına ateş etti. kanlar içinde yere yığılan şahıs ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri alan içerisinde inceleme yaparken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay hakkında konuşan Fazıl Baran Yılmaz, “Ateş ederken başına sıkmış. Mermi burnundan çıkmış. Polisler geldi. İçeriye girdiler. Olay yeri inceleme geldi. İntihar için gelmiş” dedi.