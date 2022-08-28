Kadıköy’de silahlar patladı 1 kişi yaralandı

Olay, aksam saatlerinde Silivri’nin Kadıköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Güray T. ile köye misafir gelen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma büyüyerek karşılıklı yumruklaşmaya dönüştü. Silahların çekilerek patladığı arbedede Güray T. başına aldığı taş darbesiyle yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken ihbar üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görgü şahitleri ve Mobese kameralarından olay yerinen kaçan şahısların kimliğini belirlerken yakalanmaları için çalışma başlattı.

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