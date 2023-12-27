Kadıköy'de site yöneticisi kanser hastası komşusunun suyunu kesti

Kadıköy’de lüks bir sitede oturan kanser hastası Hatice Keskin, fahiş aidat artırımı ile hukuksal mücadele nedeniyle site yöneticiyle karşı karşıya geldi. İddiaya göre dava sürecinde Hatice Keskin’i yıpratmak isteyen site yöneticisi, Keskin’in evinin suyunu keserek kedisine baskı yapmaya davam ediyor.

Kadıköy’de lüks bir sitede gerçekleşen olayda kanser hastası olan Hatice Keskin, iddiaya göre fahiş aidat artırımına karşı gelerek site yöneticiyle gerginlik yaşamaya başladı. Daha sonrasında konu yargıya taşınarak taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İddiaya göre bu durumdan rahatsız olan site yöneticisi dava sürecinde Hatice Keskin’i yıpratmak amacıyla evinin sularını keserek kedisini zor durumda bıraktı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan kanser hastası Hatice Keskin, "Düzenli olarak suyu yakıtı ve ortak elektriği ödediğim halde bu verdiğim hukuk mücadelesinde zorbalıkla ve baskıyla evimin suyunu kesiyor. Kör tıpa takıyor kutu koyuyor kafes koyuyor. Akla gelmeyecek şeyler yapıyor. Madem öyle, dava açsın ama böyle şeyler yapmıyor yalnızca zorbalık yapıyor. Biz dışarıdan geldiğimiz anda herhangi bir uyarı mesaj herhangi bir şey yok. Örneğin dün gece saat 00.00’da geldik dışarıdan en doğal ihtiyaç duş ve lavabo kullanacağız, su yine yok. Oğlum ilk başta tamirci çağırıyordu, çağırdığımız tamirciden nasıl açılacağını öğrendi de açtı. Ama ben üç gün bu şekilde kaldım çünkü kendisiyle konuştum rahatsızlığımı söyledim dedim ki ’benimle uğraşmayın varsa bir mücadelemiz biz o sürece orada devam edelim ama benim suyumu kesmeyin ben zaten tedavimle uğraşıyorum’ dedim” şeklinde konuştu.

Yaşanan anlaşmazlık hakkında konuşan müştekinin avukatı Tayfun Üzülmez, “Müvekkilimizin herhangi bir borcu olmamasına rağmen aidatını ödemediği gerekçesi ile suyu kesilmiştir. Kesilen suyun müvekkilimiz tarafından açılamaması için asma kilit ile su kilitleniyor ve 3-4 gün arayla bu kilit kontrol ediliyor. Aidat belirlenme süreci dahil bu örnekte usulsüz yapılmış pek çok nokta var. Aidatlar gelir ve giderlerin işletme projesi adı altında projelendirilmesi ile oluşturulur ve site sakinlerinin onayına sunulur. Site sakininin 7 gün içerisinde bu projeye itiraz hakkı vardır ki burada sunulan bir projede yok. Bu sebeple müvekkilimizin usulsüz belirlenen aidatı da verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Zorunlu olarak ödenmesi gereken aidatın ödenmemesi durumunda ise site yönetimleri icra ya da dava yoluyla alacaklarını alabilirler. Hayati faaliyetlerin sürdürülebilmesi için zaruri olan su, doğalgaz ya da elektriği kesmek site yönetimlerinin yetkisinde değildir. Bu keyfi yapılan hareket tamamen usule aykırı bir davranıştır. Yönetim burada 2 suçu direkt işlemektedir. Birincisi, kamu hizmetinden faydalanma hakkının engellenmesi bir diğer suç ise sürekli suya vurulan asma kilit açıldı mı diye kontrol ederek açıldıysa yeniden asma kilit vurarak kişinin huzur ve sükununu bozma suçu işlenmektedir” dedi.