Kadıköy'de sitede aidat protestosu

Kadıköy Broklyn Park sitesi sakinleri site yönetimine ödenen aidatların akıbetinin belli olmadığını iddia ederek, site yönetimini tencere, tava ve ışık yakıp söndürme eylemi ile protesto etti.

Kadıköy’de Broklyn Park sitesinin sakinleri, site yönetimine ödenen aidatların nerelere kullanıldığını bilinmediğini ve çeşitli usulsüzlükler yapıldığını iddia ederek, site yönetimini protesto etti. Toplanan aidatların site için kullanılmadığından şikayetçi olan site sakinlerinden biri, bir rapor hazırlayarak site yöneticisi R.G’nin usule aykırı olarak yaptığı iddia edilen işleri raporda madde madde listeledi.

Raporda, R.G. isimli yöneticinin asansördeki kamera kayıtlarını anlık izlemek için şahsi cep telefonuna program kurdurduğu, çalışanlara mobbing uyguladığı, yönetim kurulunu denetlemek için seçilen denetçinin görevini yapmak yerine yönetimin yanlışlarının arkasını topladığı, R.G’nin aldığı komisyonları kendi cebine attığı, R. G.’nin keyfi talebi ile bazı personellerin işten çıkarıldığı ve sitenin kasasından kıdem ve ihbar tazminatları ödendiği, bu paranın sitedeki 744 dairenin cebinden çıktığı, siteyi zarara uğratacak işlemler yaptığı ve kendisine oy verenlere ayrıcalıklar tanıdığı iddia edildi.

Ayrıca R.G.’nin boş daireye torununu oturttuğu, boş daireyi sitenin temizlik personeline fazla mesai yaptırarak temizlettiği öne sürüldü. Site sakini hazırladığı raporda, R.G’in yaptığı usulsüzlüklere karşı çıkan elemanları mobbing uygulayarak işten çıkarttığını ve sitenin kasasından 200 ila 250 bin TL tazminat parası çıktığını ifade etti.

Diğer yandan, R.G’nin başkasına ait olan ve 80 civarında hissesi olan dükkanı, hiçbir hissedarın yazılı onayını almadan kullandığı ve içine eşya koyarak kira aldığı belirtildi.

İddialar ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Site sakinlerinden Özge Karapınar, “Broklyn Park yönetiminin hakkaniyetli olmayan, adil olmayan bir yönetim tarzı var. Hiçbir şey yasalara uygun olarak yapılmıyor. Tek kişilik, ’ben yaptım oldu’ tarzında bir yönetim var. Uygun olmayan aidatlar ve bunun karşılığı olmayan hizmetler, insan olarak profesyonel tutuma uymayan bir tarz söz konusu. Yani yüksek aidatlar ve buna karşılık olan uygunsuz hizmetler. Bunlar nereye gitti bilmiyorum. Ama kesinlikle site halkı bundan yararlanmıyor. Bunun devam edeceği yanılsaması yaşıyorlar ama öyle olmayacak. İnsanlar sesini duyurup bunun böyle yürümeyeceğini hissettirmek istiyorlar” dedi.

Bir diğer site sakini Azize Özalp, “Biz kiracı olduğumuz halde yönetim seçiminde herhangi bir söz hakkımız yok. İtirazlarımız yok. Ama aidatları ödemeye gelince biz kiracılar ödüyoruz. Buna karşılık çok sert karşılık alıyoruz. Sesimizi duyurmak için buradayız, protestolarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bir senede aidatlara 3 defa zam yapıldığını söyleyen site sakinlerinden Burcu İneç, “Aidatların nereye gittiği belli değil. Hiçbir şekilde bir şey yapılmıyor. B bloğunun yangın çıkışı dahi yok. Yangın sistemimiz çalışmıyor. Kurulumda değil, kurulmamış. Allah korusun bir yangın durumunda bizler otoparktan çıkmak zorundayız. O karmaşada otoparktan nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorlar binada” şeklinde konuştu.

Site yönetim kurulu üyeliğinde bulunan ama alınan yanlış kararlara karşı çıktığı için mobbinge uğradığını belirten Selda Öztatlı “Yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim kurulunda usulsüzlüklere şahit oldum. Alınan kararlara karşı çıktım. Kararların çoğunu onaylamadığım için bana mobbing uygulamaya başladılar. Bu mobbingler sonucunda toplantılara katılmamamı istediler. Yetkilerimi sınırladılar. En son toplantıya katılacağım zaman kapıları kilitleyip beni içeri almadılar” dedi.

Site sakini avukatı Fevzi Doğan, “Bazı site sakinleri, aidatlarının çok fazla şişirildiği iddiasıyla bize başvurdu. Bize getirdikleri bilgileri kontrol ettiğimizde olayın bir işletme projesinin hazırlanması değil, düpedüz bir yolsuzluk olduğunu fark ettik. Bununla alakalı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurularında bulunduk. Site yönetimine yaptıkları işin hukuksuz olduğunu, hazırladıkları işletme projesinin kesinlikle fahiş ve hukuka aykırı olduğunu kendilerine ihtarnamelerle hatırlattık. Ama bize bir geri dönüş olmadı. Bu sebeple işletme projemizi tekrar genel kurulda değerlendirmelerini talep ettikten sonra bir dava açma hazırlığı içine girdik. Bütün hukuksal süreci site sakinlerimizle beraber yürütüyoruz. Aslında amacımız site yönetimine bir ceza vermek ya da onları mahcup bir duruma düşürmek değil, aidatları makul seviyeye indirmek. Aksi halde hukuki mücadeleye devam edeceğimizi kendilerine hatırlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.