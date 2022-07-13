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Kadıköy'de taksi camından sarkarak dans eden kadın ve taksiciye para cezası

Kadıköy'de taksinin camından sarkarak tehlikeli şekilde dans eden kadın hakkında 'emniyet kemeri takmamak' ve 'çevreye rahatsızlık vermekten' dolayı 473 TL para cezası kesildi. Taksici hakkında ise 392 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy'de taksi camından sarkarak dans eden kadın ve taksiciye para cezası
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Kadıköy’de taksinin camından sarkarak tehlikeli şekilde dans eden kadın hakkında ‘emniyet kemeri takmamak’ ve ‘çevreye rahatsızlık vermekten’ dolayı 473 TL para cezası kesildi. Taksici hakkında ise 392 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy’de taksinin camından sarkarak dans eden kadının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçti. Ekipler, ticari taksi sürücüsü S.İ. ve yolcu E.N.K. isimli şahısların kimlik bilgileri tespit ederek, şahısları aynı gün içerisinde kısa sürede gözaltına aldı.

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Taksici ve camdan dans eden yolcuya para cezası

Ticari taksi sürücüsü S.İ. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek’ maddesi gereğince 196 TL ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesinden ise 196 TL olmak üzere toplamda 392 TL cezai işlem uygulandı.

Taksinin camından sarkarak dans eden yolcu E.N.K. hakkında ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘emniyet kemeri takmamak’ maddesi gereğince 196 TL, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 37. Maddesi gereğince ‘çevreye rahatsızlık vermekten’ de 277 TL olmak üzere, toplam 473 TL idari para cezası kesildi.

İHA
Editör

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