Kadıköy'de taksiyle kaçan taciz şüphelisini vatandaşlar yakaladı

Kadıköy’de bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, taksi tutup kaçmaya çalıştıktan sonra vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.

Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs metro durağının etrafında bir kadını taciz etmeye başladı. Olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar ise şüpheli şahsın yanına giderek tartışmaya başladı. Şüpheli bir süre sonra linç edilmemek için çevreden geçen bir taksiye bindikten sonra kaçmaya çalıştı. Taksiyi durduran çevredeki vatandaşlar taciz şüphelisini darp ederken olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından taciz şüphelisi şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.