Kadıköy'de terör örgütü lehine slogan atan 9 kişi yakalandı

Kadıköy'de 12 Haziran'da gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşte terör örgütü PKK lehine sloganlar atan şüpheliler belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından kimlikleri ve kaldıkları adresler tespit edilen örgüt yanlısı 10 şüphelinin yakalanması için Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da 11 adrese sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Baskınlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kilo esrar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların polisteki ifade işlemlerine başlandı