Kadıköy'de trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza

Kadıköy makas atan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kimlikleri tespit ettikleri sürücüleri yakaladı. Sürücülere toplam 9 bin 876 TL ceza kesildi.

Olay, 3 Temmuz Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nde yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri yolda makas atan ve tehlikeli manevralar yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 34 TS 6405 plakalı araç sürücüsünün M.O., 34 CNR 348 plakalı araç sürücüsünün ise, S.E. olduğunu tespit ederek sürücüleri yakaladı. Her iki araç sürücüsüne makas atmak maddesinden ayrı ayrı 4 bin 64 TL, araçlarını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde hız sınırının altında sürmek ve gereksiz ani yavaşlamak maddesinden 436 TL, saygısızca araç kullanmak maddesinden 436 TL olmak üzere, toplamda 9 bin 872 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca M.O. ve S.E. trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılması için Göztepe Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.