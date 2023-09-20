Kadıköy'de Türk Böbrek Vakfı 'Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası' etkinliği düzenledi

‘Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası’ dolayısıyla şeker tüketimine dikkat çekmek amacıyla Türk Böbrek Vakfı tarafından Kadıköy’de etkinlik düzenlendi. Gösterilerin ve konserlerin düzenlendiği etkinlik ile aşırı ve kontrolsüz şeker tüketimine dikkat çekilmesi istendi.

Türk Böbrek Vakfı ‘Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası’ dolayısıyla Kadıköy’de etkinlik düzenledi. İskele Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, ayaklarında zincirlerle şeker prangaları taşıyan performans sanatçılarının gösterileri, dans ve müzik gösterileri sahne aldı. Etkinlik çerçevesinde, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin ve Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, vatandaşlara konu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Yapılan gösteriler, aşırı ve kontrolsüz şeker tüketiminin sonuçlarından olan özellikle diyabet hastaları için değil, tüm sağlıklı bireyler ve özellikle çocuklar için büyük tehditler oluşturduğu, diyabet ve obezitenin tüm dünyada her geçen gün artış gösterdiği ve gelecek yıllarda büyük oranda artmaya devam edeceği aktarıldı.

Birçok hastalığa sebep oluyor

Diyabet ve obezitenin ana nedenlerinden biri olan aşırı şeker tüketimi, diyabet ve obeziteye bağlı olarak hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği hastalığı, göz hastalıkları ve hatta uzuv kayıplarına neden olabiliyor. Kronik böbrek yetmezliği hastalığının nedenlerinin en başında ise yüzde 40 oranı ile diyabet ve obezite geliyor.

“şekeri azaltmadıkça onun çözümü hemen hemen yok”

Konuya ilişkin konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Eğer bir ülke obezite, GBT hastalığı dünyada 3’üncü Avrupa’da 1’inci ise konuya dikkat çekmek lazım. Bizde bu nedenle dünyada 2’inci kez bu haftayı düzenliyoruz. Uzun vadede aşırı şeker tüketimi benim kendi kanaatime göre en az covid kadar tehlikeli hatta ondan daha tehlikeli. Nedeni ise covid’in aşısı var. Yeni varyantlar için de çalışmalar var ama şekeri azaltmadıkça onun çözümü hemen hemen yok” dedi.

“Ben babamı kaybettim şeker hastalığı yüzünden”

Etkinlikte bulunan vatandaş Harun Yıldız, “Ben babamı kaybettim şeker hastalığı yüzünden. İyi bir şey değil, ben seviyorum aslında tatlı yemeyi ama az tabi ki. Dikkat etmek lazım” diye konuştu.