Kadıköy'de usulsüz çakar ve siren denetimi

İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy D-100 karayolunda usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kadıköy'de usulsüz çakar ve siren denetimi
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy D-100 karayolunda usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Emniyet şeridinde durdurulan araçların izinleri ve belgeleri tek tek incelendi. Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Kadıköy'de usulsüz çakar ve siren denetimi
Kadıköy'de usulsüz çakar ve siren denetimi
Kadıköy'de usulsüz çakar ve siren denetimi