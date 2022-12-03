Kadıköy'de yeni aldığı otomobille denetime takıldı, cezayı yedi

Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte ‘modifiye araç’ denetimi yapıldı. Denetimler sırasında yeni aldığı otomobil durdurulan şahsa, ceza kesildi.

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince araç sürücülerine denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol etti. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç’ denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

Yeni aldığı otomobiliyle ceza yedi: “Arabada egzoz beyninin olduğunu bilmiyordum”

Otomobilini yaklaşık 2 ay önce satın alan ve arabada egzoz beyninin olduğunu bilmediğini söyleyen Tunahan Ç. isimli şahıs, “Arabada egzoz olmadığı halde egzoz beyni çıktı. Bu benim görmediğim bir yerde çıktı. Onun yüzünden ceza yedim şu anda. Ödeyeceğim, yapacak bir şey yok. Yaklaşık 2 ay önce aldım arabayı. Akünün altında bir yerde çıktı o beyin de. Polisler de onu görüp buldular. O yüzden ceza yedim. Mağdurum ekspertize sokmuştum, raporlarım da var ama orada da çıkmadı” dedi. Şahıs hakkında 427 lira cezai işlem uygulandı.