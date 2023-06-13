Kadıköy'de yolda duran kargayı almak isteyenlere diğer kargalar saldırdı

Kadıköy’de sokakta duran ve gelen araçlara rağmen uçmayan kargayı yoldan almak isteyen vatandaşlara diğer kargalar saldırdı. Bir vatandaş, çareyi kafasına motosiklet kaskı takarak kargayı yerden almakta buldu. O renkli anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy’de araç trafiğinin olduğu bir yolda duran ve gelen araçlara aldırış etmeyen karga uçmayınca yolda araç trafiği durdu. Kargayı ezmemek için duran araçlar nedeniyle araç kuyruğu oluşunca vatandaşlar kargayı yoldan almak istedi. Fakat diğer kargalar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlar hedeflerini gerçekleştiremeden kaçmak zorunda kaldı. Bir iş yeri çalışanı ise çareyi kafasına motosiklet kaskı takmakta buldu. Kargayı sokaktan alan ve yol kenarına götüren vatandaş, diğer kargaların saldırılarından kafasındaki kask sayesinde kurtuldu. O ilginç anlar kameraya yansıdı.